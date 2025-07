Fingiu ser usuário e meteu bala nos traficantes

Na noite de quarta-feira (16), um motociclista abriu fogo contra um grupo de pessoas em um ponto de tráfico de drogas, resultando na morte de uma pessoa e deixando outra ferida.

O caso aconteceu no bairro Parque Jacaraípe, na cidade da Serra, Espírito Santo. De acordo com testemunhas ouvidas pela Polícia Militar, o homem chegou ao local de moto e, ao ser abordado por suspeitos ligados ao tráfico, sacou uma arma e disparou diversas vezes contra o grupo.