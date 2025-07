'Que falta você faz': família se despede de Maria em Jacareí

Maria Margarida de Moraes morreu em Jacareí nesta última segunda-feira (14), aos 58 anos. Ela foi sepultada nesta quarta (16), no Cemitério Brotas, em Santa Isabel, na Grande São Paulo.

Os familiares e amigos lamentaram a partida precoce de Maria Margarida. Chiquinho Barbosa destacou a tristeza de perder a irmã. "Minha irmãzinha! Que falta vc está fazendo por aqui! Muito obrigado por tudo! Descanse nos braços do pai celestial!

Te amarei eternamente!", escreveu nas redes sociais.