Lula defende 'soberania', ataca tarifaço e 'traidores da pátria'

O presidente Lula (PT), em pronunciamento em rede nacional, defendeu a soberania nacional, defendeu o diálogo e chamou de "traidores da Pátria" os políticos que são favoráveis ao tarifaço anunciado por Donald Trump, que ameaça sobretaxar em 50% os produtos exportados pelo Brasil ao mercado norte-americano.

O pronunciamento foi transmitido na noite desta quinta-feira (17).

