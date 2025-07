Motociclista fica ferido em colisão com ônibus na região

Um acidente entre um ônibus e uma motocicleta foi registrado na tarde desta quinta-feira (17) na rua Luis Simon, em Jacareí. A colisão aconteceu por volta das 15h.

Segundo testemunhas, o motociclista ficou ferido, mas, felizmente, sem gravidade. Após o impacto, ele conseguiu se sentar na calçada, onde aguardou o socorro consciente.