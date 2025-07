Trump publica nova carta a Bolsonaro e volta a criticar STF

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou nesta quinta-feira (17) uma nova carta dirigida ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em que volta a criticar o julgamento do político brasileiro no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe. Trump também pressiona o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a “mudar de rumo”.

No texto, divulgado em seu perfil na plataforma Truth Social, Trump afirma estar acompanhando o caso e diz que Bolsonaro está sendo alvo de um sistema “injusto”. “Este julgamento deve terminar imediatamente!”, escreveu. Ele ainda elogiou o ex-presidente brasileiro, dizendo que Bolsonaro “foi um líder altamente respeitado e forte que serviu bem ao seu país”.