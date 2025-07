Vale do Paraíba recebe R$ 16 milhões em obras de desassoreamento

Quatro cidades do Vale do Paraíba vão receber R$ 16 milhões em investimentos do programa estadual Rios Vivos, voltado à limpeza e desassoreamento de rios e córregos.

Os serviços serão realizados em Campos do Jordão, Pindamonhangaba, Cruzeiro e Lagoinha, beneficiando corpos hídricos como o Córrego Umuarama, o Rio Una, o Ribeirão dos Lopes e um afluente do Rio Botucatu — todos localizados nas bacias hidrográficas do Paraíba do Sul e do Litoral Norte.