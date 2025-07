Sertanejo é condenado por matar ex-mulher e carbonizar corpo

O cantor sertanejo João Vitor Malachias foi condenado a 35 anos, 10 meses e 14 dias de prisão em regime fechado pelo assassinato da dentista Bruna Angleri, de 40 anos. O júri popular foi realizado na última quarta-feira (16) e durou mais de 11 horas. A Justiça negou o pedido da defesa para que o réu respondesse em liberdade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu em Araras, no interior de São Paulo. Bruna foi encontrada morta e com o corpo carbonizado dentro de sua casa, localizada em um condomínio de alto padrão, no dia 27 de setembro de 2023. Laudos apontaram que ela foi brutalmente agredida, com múltiplas fraturas no rosto, antes de ter o corpo incendiado.