Agricultor é achado no estômago de cobra gigante

Um agricultor de 61 anos, dado como desaparecido, foi encontrado morto dentro do estômago de uma cobra de aproximadamente 8 metros de comprimento. O caso ocorreu no sábado (6), após buscas realizadas por moradores da região.

O incidente aconteceu na vila de Majapahit, no distrito de Buton Sul, sudeste da Indonésia. A vítima havia saído para trabalhar em uma plantação na sexta-feira (5) e não retornou. Preocupados com o sumiço, familiares acionaram a polícia e contaram com o apoio da comunidade nas buscas.