Restaurante Paris 6 fecha as portas em São José

O fechamento do restaurante Paris 6 em São José dos Campos, no dia 15 de julho, repercutiu fortemente nas redes sociais. Publicado no perfil oficial da unidade no Instagram, o comunicado agradeceu aos clientes e colaboradores pela jornada na cidade, mas não informou os motivos do fechamento.

Nos comentários, seguidores expressaram surpresa, tristeza e também opiniões divididas sobre a experiência no local. Alguns lamentaram o fim da operação. “Eu adorava, sentirei falta!”, comentou uma seguidora. Já outro ex-funcionário relatou. “Trabalhei durante 3 anos no Paris 6. Uma pena ter fechado”.

Houve também quem apontasse problemas estruturais. “O problema sempre foi a localização. Experimenta abrir do lado do Outback no Center Vale, com certeza o movimento será outro”, sugeriu um usuário. Outros concordaram, classificando o ponto escolhido como “péssimo” e “desconhecido até por moradores da cidade”.