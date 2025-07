Apaixonada pela vida, gerente Renata é achada morta em pensionato

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Renata morava no mesmo local que o suspeito, que teria demonstrado interesse afetivo por ela. De acordo com o irmão da vítima, o homem dizia aos colegas que queria um relacionamento com Renata, mas ela mantinha um envolvimento com outra pessoa fora do pensionato.

O suspeito foi encontrado ferido na frente do prédio logo após o crime. A Polícia Civil do Paraná investiga o caso e não descarta a possibilidade de feminicídio. A delegada El Cavalcanti, responsável pela apuração, afirmou que ainda é cedo para confirmar a motivação, mas destacou a hipótese de um ataque por ciúmes.

Familiares da vítima, que chegaram a Curitiba para acompanhar os trâmites legais, relataram que a mãe de Renata ainda não foi informada da morte por questões de saúde. O corpo será levado para Uberlândia, onde deve ocorrer o sepultamento.