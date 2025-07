Mulher é morta pelo ex com tiro de fuzil no meio da rua

Uma mulher de 28 anos foi assassinada a tiros de fuzil pelo ex-marido no meio da rua, após uma discussão. A execução foi flagrada por câmeras de segurança no último sábado (12). A vítima morreu ainda no local, e o autor do crime fugiu logo após os disparos.

O caso aconteceu no bairro Balcones de Oblatos, em Guadalajara, no México. Nas imagens, a mulher aparece descendo de um carro e quebrando o para-brisa com um objeto. Em seguida, o homem também sai do veículo e, armado com um fuzil, faz um disparo para o alto antes de atirar diversas vezes contra a ex-companheira.