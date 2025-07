Portugal recebe 3º KC-390 da Embraer e A-29N faz voo inaugural

A Embraer e a FAP (Força Aérea Portuguesa) celebraram nesta quinta-feira (17) dois marcos importantes para os programas KC-390 Millennium e A-29N Super Tucano: a entrega da terceira aeronave KC-390 Millennium para a FAP e o lançamento da campanha de testes em voo do A-29N, celebrado com a realização de um voo histórico em formação com ambas as aeronaves.

O terceiro KC-390 faz parte de um acordo entre a Embraer e governo português que resultará na aquisição de seis aeronaves em operação, com dez opções de compra adicionais disponíveis para aliados europeus e nações membros da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte).