Detran flagra fraude durante aula prática de direção na região

A equipe de fiscalização do Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) flagrou, na manhã desta quinta-feira (17), um aluno deixando a autoescola em que está matriculado, em Caraguatatuba, no momento em que deveria estar fazendo sua aula prática de direção. No sistema do Detran-SP, a aula constava como iniciada e em curso.

Detidos em flagrante, o candidato à CNH (Carteira Nacional de Habilitação), seu instrutor, a diretora de ensino e o dono do CFC (Centro de Formação de Condutores) foram levados ao Distrito Policial para o registro da ocorrência.