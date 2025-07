Ciclista de 70 anos morre após ser atropelado por caminhonete

Um ciclista de 70 anos morreu após ser atropelado por uma caminhonete na manhã desta quinta-feira (17), na BR-381, entre os municípios de Naque e Periquito, no Vale do Aço, em Minas Gerais. O acidente ocorreu no km 204 da rodovia, quando a picape, que seguia no sentido Urucânia, colidiu na traseira da bicicleta.

A vítima, que morava em Naque, trafegava pelo acostamento no momento em que foi atingida. Testemunhas relataram que o motorista da caminhonete tentou uma ultrapassagem quando invadiu a contramão e provocou o impacto.