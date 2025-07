Revap produz 1,2 bilhão de litros de diesel e bate recorde em SJC

A Revap (Refinaria Henrique Lage), localizada em São José dos Campos, encerrou o primeiro semestre de 2025 com recordes históricos na produção de diesel S10 e querosene. A unidade também alcançou, nos seis primeiros meses, o maior fator de utilização total (FUT) na atual carga de referência dos últimos nove anos.

Entre janeiro e junho, a refinaria produziu 1.187.913 m³ de diesel S10, o equivalente a cerca de 1,2 bilhão de litros, superando o recorde anterior de 1.065.712 de m³, registrado no mesmo período de 2024. Esse volume possibilitaria encher o tanque, com capacidade para 400 litros de combustível, de aproximadamente 3 milhões de ônibus.