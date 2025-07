Rachadinha: ex-vereador de Taubaté vira réu por improbidade

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Na ação de improbidade, o MP cita a "existência de farta prova documental dos fatos", como trocas de mensagens, comprovantes de pagamentos e uma mensagem de voz em que Tigrão diz que os assessores deveriam contribuir financeiramente.

Segundo a Promotoria, as provas confirmam que Tigrão passou a exigir que Bruno "destinasse parte da sua remuneração, em proveito do próprio edil e de terceiros por ele indicados, mediante, dentre outros meios, o pagamento de contas pessoais do vereador, o pagamento das despesas decorrentes das doações de bens que em nome do vereador eram destinados a munícipes, além da realização de depósitos bancários em favor da esposa e de parentes do vereador", e que Bruno foi exonerado do cargo "a partir do momento em que se negou a dar continuidade à realização dos repasses parciais de sua remuneração".

"Tal modo reiterado de proceder evidencia a prática de infrações que possuem reflexos nas searas criminal e administrativa, configurando evidente violação aos princípios que norteiam a administração pública", conclui o MP na ação de improbidade administrativa, que pede que Tigrão seja condenado à perda dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, à perda de eventual função pública, à suspensão dos direitos políticos por até 14 anos e ao pagamento de multa.