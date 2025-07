ALERTA: Polícia caça casal de assassinos após execução no Vale

As forças de segurança caçam um casal de atiradores que executou à luz do dia um jovem de 26 anos no Vale do Paraíba, a região mais violenta de São Paulo.

O jovem foi executado a tiros por atiradores em uma moto em Pindamonhangaba, na manhã de quarta-feira (17). A vítima, de 26 anos, foi executada com diversos tiros na cabeça enquanto aguardava caminhões de carga em frente a um galpão na avenida Geraldo José Rodrigues Alckmin, área rural da cidade.

