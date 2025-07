Bombeiros realizam mutirão de doação de sangue em campanha

Responsável pela área do Vale do Paraíba, o 11º Grupamento de Bombeiros promoveu nesta quinta-feira (17) mais um mutirão de doação voluntária de sangue, integrando a tradicional campanha realizada anualmente no mês de aniversário da corporação.

A iniciativa, que ocorre ao longo de todo o mês de julho, reforça o espírito de solidariedade e o compromisso dos bombeiros com a preservação da vida, especialmente neste período do ano em que os estoques dos hemocentros sofrem quedas significativas devido às baixas temperaturas.