Mapa musical revela 100 anos de história sonora em São José

São José dos Campos ganha nesta quinta-feira (17) o ‘Mapa Musical SJC’, plataforma de pesquisa online, disponível com recursos de acessibilidade, sobre a história musical da cidade dentro de um período de aproximadamente 100 anos.

O trabalho é do CDM (Centro de Documentação Musical) de São José dos Campos, coordenado pela musicóloga Raquel Aranha, e será lançado às 19h, na Sala de Leitura do Parque Vicentina Aranha, na região central da cidade.