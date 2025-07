VEJA: Vídeo mostra momento em que pistoleiro mata casal a tiros

Uma câmera de segurança flagrou o exato momento em que o casal Francisco Willams da Silva e Camila Barros Barboza, de 33 e 35 anos, foram mortos a tiros dentro de um carro em Coronel Sapucaia (MS), na noite de sábado (12).

Nas imagens, o pistoleiro chega em uma moto e estaciona de um lado da rua. Após desligar a moto, ele desce da moto e caminha até o carro em que o casal estava.