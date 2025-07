São José está entre as 10 cidades com mais traições de casais

Um ranking divulgado pelo Ashley Madison, aplicativo conhecido por facilitar encontros discretos e especializado em relações extraconjugais, colocou São José dos Campos entre as cidades brasileiras com maior número de traições entre casais.

A maior cidade do Vale do Paraíba aparece na nona colocação do ranking, que é liderado por Florianópolis (SC).