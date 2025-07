VEJA VÍDEO: Skatista Pamela Rosa cai e rompe ligamento do ombro

A skatista Pamela Rosa, de São José dos Campos, rompeu o ligamento do ombro durante treinamento para competição da Liga Internacional de Skate Street (SLS), que ocorreu em Brasília no final de semana.

Em postagem nas redes sociais, Pamela compartilhou um momento da recuperação, que é feita com profissionais do Vale do Paraíba.