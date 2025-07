Filha leva 8 facadas ao defender a mãe do ataque do ex-marido

Uma menina de 13 anos foi esfaqueada ao tentar proteger a mãe do ataque do ex-marido, no último domingo (12), na Argentina.

O caso aconteceu na cidade de Salta e a adolescente está internada em estado crítico na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).