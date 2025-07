Quem matou Vinícius? Homem foi assassinado em área do Santuário

Quem matou Vinícius?

O corpo de Vinícius César da Costa, de 37 anos, foi encontrado enterrado em um terreno do Santuário Nacional, em Aparecida, na tarde da última segunda-feira (13). O crime intriga a polícia, que investiga a autoria do assassinato.

De acordo com a investigação, Vinícius tinha marcas de facada pelo corpo, com perfurações nas costas, na barriga e no pescoço. A vítima foi encontrada nua, com as pernas amarradas com uma calça. A suspeita é que Vinícius tenha sido morto, depois arrastado e enterrado na área, distante dois quilômetros da Basílica. Até o momento, não há suspeitos.