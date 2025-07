Santuário ajuda polícia na investigação sobre homem achado morto

De acordo com o Santuário, o local onde o corpo foi encontrado está em uma terreno afastado cerca de dois quilômetros da Basílica, sem acesso ao público e sem atividades relacionadas às operações religiosas do Santuário. A área não possui edificações ou qualquer outra intervenção, tem características rurais e tem, em todo seu perímetro, cercas de arame para delimitar a propriedade.

O Santuário Nacional de Aparecida, por meio de nota, informou a OVALE que está à disposição da polícia para contribuir com as investigações sobre o homem encontrado morto e enterrado, na última segunda-feira (13), em um terreno que pertence à Basílica. A vítima foi identificada como Vinicius César da Costa, de 37 anos, que tinha antecedentes criminais relacionados principalmente ao crime de furto.

"Assim que tomou conhecimento do ocorrido, o Santuário Nacional colaborou prontamente com as autoridades policiais, fornecendo todas as informações necessárias e facilitando o acesso à área para a realização das investigações", diz nota da Igreja.

"O Santuário Nacional reitera seu compromisso com a segurança dos fiéis, visitantes e colaboradores, mantendo vigilância constante em suas áreas de circulação pública e reforçando medidas preventivas em parceria com as autoridades competentes. A instituição coloca-se à disposição das autoridades para contribuir com as investigações até o completo esclarecimento dos fatos."

A Polícia Civil identificou o corpo encontrado com sinais de violência e enterrado em uma área do Santuário Nacional de Aparecida. A vítima tinha marcas de facadas pelo corpo, tendo sido atingido nas costas, barriga e pescoço.