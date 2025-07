Com Esquadrilha da Fumaça e eventos, São José celebra 258 anos

A animação no gramado ficará por conta do show de Renato Teixeira, que traz os sucessos da carreira aclamados pelo público. Nesse espetáculo, o cantor e compositor se apresenta com a Orquestra Joseense, mantida pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo, numa homenagem à cidade.

São José dos Campos completa 258 anos no próximo dia 27 de julho. Para comemorar a data, a prefeitura organizou uma programação especial no Parque da Cidade, em Santana, na região norte, simultânea ao último dia do Revelando SP, festival promovido pelo Governo do Estado para valorizar a cultura tradicional paulista, especialmente as delícias da culinária regional.

Durante os eventos no parque, o Fundo Social disponibilizará a Megaloja Solidária para atendimento à população que mais precisa. Também haverá no local a edição especial do Conexão Juventude e a exposição de carros antigos e raridades.

No dia do aniversário, as celebrações começam logo cedo no Centro, com momentos de reflexão e espiritualidade, com a presença de autoridades e cidadãos. Primeiro com o culto comemorativo na Igreja Cristã Evangélica, seguindo de hasteamento de bandeiras na Orla do Banhado, e finalizando com a missa solene de ação de graças na Igreja Matriz São José.

Pela tarde, o destaque é o show da Esquadrilha da Fumaça, um espetáculo com muita adrenalina. A partir das 15h, as manobras aéreas poderão ser vistas no Deck da Avenida Anchieta.

Mês inteiro.