Jovem grava vídeo em bar momentos antes de morrer em acidente

Uma trágica coincidência aconteceu a partir de um acidente de trânsito com uma pessoa morta e outra ferida ocorrido em Cabrobó, no sertão do estado de Pernambuco, no último domingo (13).

O condutor da motocicleta era o jovem identificado como Matheus, de 18 anos. Ele perdeu o controle do veículo, que virou na pista. O detalhe que chama a atenção é que pouco tempo antes de morrer, Matheus gravou um vídeo dizendo que se não chegasse em casa, a notícia (de sua morte) chegaria.