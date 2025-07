Menina é arrastada por jacaré em rio; 'Comecei a rezar'

A jovem Summer Hinote, de 15 anos, foi atacada e arrastada por um jacaré enquanto nadava em um riacho na Flórida (EUA).

Ocorrido em 22 de junho, o caso repercutiu na última semana. A adolescente conseguiu sobreviver.