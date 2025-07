Yuri Alberto visita crianças com câncer em São José e se emociona

O atacante joseense Yuri Alberto, do Corinthians, visitou nesta quarta-feira (16) o GACC (Grupo de Apoio à Criança com Câncer) em São José dos Campos. Doador e apoiador da instituição, o jogador passou parte do dia ao lado das crianças atendidas, distribuindo autógrafos, abraços e sorrisos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Durante a visita, Yuri se emocionou ao relatar um encontro marcante com um pequeno torcedor alvinegro. “Sempre saio daqui com um novo ensinamento dessas crianças. Estive hoje com um menino corintiano chamado Nicolas. Pediram para ele fazer um pedido para o sol, e o pedido dele foi que eu estivesse aqui hoje com ele. Até me arrepiei. Deus me abençoou por trazer essa alegria pra ele”, contou.