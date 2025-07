Polícia apreende 168 potes de suplementos furtados no Vale

A Polícia Civil deflagrou a operação “No Pain, No Gain”, da Delegacia Seccional de São José dos Campos, na quarta-feira (16), para desarticular uma quadrilha envolvida no furto de uma carga de suplementos alimentares avaliada em milhares de reais.

A ação cumpriu sete mandados de busca e apreensão, incluindo um em Guaratinguetá e outro em Aparecida, além de cinco mandados na Grande São Paulo.