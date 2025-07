VÍDEO: Papa Francisco ganha mural em prédio de 50 m de altura

De acordo com informações divulgadas pela prefeitura de La Plata, o mural, que está sendo pintado em um prédio localizado em frente à Catedral da capital da província de Buenos Aires, será o “maior do mundo dedicado ao papa Francisco”.

Um grupo de artistas, sob a liderança do muralista argentino Martín Ron, está trabalhando na criação de um enorme mural de 50 metros de altura na cidade argentina de La Plata, em homenagem ao papa Francisco, nascido em Buenos Aires em 1936 e falecido no último dia 21 de abril.

Segundo o governo municipal, que é responsável pela iniciativa, a obra monumental presta tributo ao primeiro papa argentino, celebrando-o como um líder espiritual de projeção global e incansável defensor da paz e da fraternidade.

O projeto está sendo realizado na lateral de um edifício com aproximadamente 50 metros de altura e 5 metros de largura. O local escolhido para o mural – no centro histórico de La Plata, a cerca de 60 quilômetros ao sul de Buenos Aires, e em frente a um dos principais templos religiosos do país – agrega valor simbólico ao projeto e o insere no roteiro turístico da cidade. A inauguração está marcada para o sábado, dia 26 de julho.