Mulher luta com agressor e escapa de tentativa de sequestro; VEJA

Uma mulher conseguiu escapar de uma tentativa de sequestro ao lutar contra seu agressor no estacionamento de uma loja em St. Augustine, na Flórida, nos Estados Unidos.

O caso aconteceu no último dia 29 de junho, por volta das 15h30, quando um homem de 31 anos tentou arrastá-la para sua caminhonete após supostamente ter cometido um roubo no estabelecimento.