VÍDEO: Shopping no Iraque pega fogo e deixa mais de 60 mortos

Um incêndio em um shopping center na província de Wasit, no leste do Iraque, deixou ao menos 63 mortos na manhã desta quinta-feira (17). Outras 40 pessoas estão desaparecidas. O shopping era recém-inaugurado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a mídia local, o incêndio já foi controlado, e as investigações estão em andamento para apurar as causas do incidente. As autoridades locais informaram que seguem trabalhando na busca pelos desaparecidos.