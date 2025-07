'Herói', cão Zorro morre no Vale; ele virou símbolo em São Luiz

São Luiz do Paraitinga, no Vale do Paraíba, se despediu, na noite quarta-feira (16), de um de seus moradores mais queridos: o cão Zorro. Considerado símbolo de afeto e resistência na comunidade, ele faleceu após 14 anos de convivência com moradores e visitantes, deixando uma história marcada por sobrevivência, carinho e lealdade.

Zorro chegou à cidade em 2010, em meio à enchente que atingiu a cidade. Segundo relatos, ele apareceu nas ruas durante o caos, solitário, mas disposto a recomeçar. Desde então, tornou-se presença constante entre os moradores: diariamente recebia carinho, alimento e atenção, sempre retribuindo com um olhar doce e acolhedor.