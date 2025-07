Homem mata amigo, cozinha corpo e tritura no liquidificador

Um crime brutal: um homem matou o amigo, cozinhou os restos mortais e triturou em um liquidificador. Depois, guardou partes do corpo na geladeira e no congelador.

O crime arrepiante aconteceu em Morro São Carlos, no centro do Rio de Janeiro, no último domingo (13), e foi descoberto nesta quarta-feira (16).