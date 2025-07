Viúva de 'bicheiro' é mandante de morte na região, diz polícia

A Polícia Civil investiga a execução de Klaus Viana Munch, conhecido como "Pepão", ocorrida no último dia 3 de julho em uma galeria no bairro Itaguá, em Ubatuba, Litoral Norte. Ele foi morto a tiros por um homem que o aguardava do lado de fora da galeria, em uma motocicleta vermelha estacionada na Avenida Leovigildo Dias Vieira.

Segundo apurado pela Delegacia Seccional de São Sebastião, o atirador, que permaneceu com o capacete, invadiu a galeria e disparou contra Klaus no piso superior, atingindo-o pelas costas. Após o crime, o executor fugiu correndo até uma lancha que o aguardava com dois ocupantes. O piloto da embarcação, Douglas de Oliveira, foi preso no dia 11 de julho, suspeito de facilitar a fuga do criminoso.