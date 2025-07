Ações da Embraer reagem após tarifa de Trump, mas risco continua

Na terça-feira (15), o Planalto publicou a regulamentação da Lei de Reciprocidade Econômica, aprovada pelo Congresso em abril, para tentar ter uma moeda de troca na negociação com os Estados Unidos.

As ações da Embraer subiram 0,49% na expectativa de negociações entre os governos brasileiro e dos Estados Unidos para tentar reverter a tarifa de 50% imposta aos produtos produzidos no Brasil. O Ibovespa também operou em alta de 0,38%, aos 135.815 pontos.

Também houve reunião do Comitê Interministerial de Negociação e Contramedidas Econômicas e Comerciais, com a participação dos setores econômicos mais afetados pela medida do governo americano.

No entanto, os papéis da companhia acumulam desvalorização de aproximadamente 10% desde o anúncio do tarifaço americano, e a maré ruim pode ainda não ter acabado.

Analistas do banco J.P Morgan escrevem em relatório enviado a clientes que as ações ainda não incorporaram todos os possíveis impactos negativos que as medidas podem trazer ao caixa da companhia.