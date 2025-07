Míssil atinge prédio na Síria durante transmissão ao vivo de TV

Na manhã de quarta-feira (16), um ataque aéreo atingiu o prédio do Ministério da Defesa em Damasco, capital da Síria, e foi registrado ao vivo pela rede de televisão Syria TV.

Durante a transmissão, a âncora precisou se proteger após a explosão, que gerou uma grande nuvem de fumaça sobre a região.