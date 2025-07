VÍDEO: Fogo destrói palco principal do Tomorrowland na Bélgica

Um incêndio de grandes proporções atingiu o palco principal do Tomorrowland, um dos maiores festivais de música eletrônica do mundo, localizado na cidade de Boom, na Bélgica. O fogo ocorreu nesta quinta-feira (17), um dia antes do início oficial do evento, programado para começar na sexta (18).

Segundo a imprensa local, o palco principal foi totalmente consumido pelo fogo. Reconhecida pela grandiosidade e por incorporar o tema de cada edição, a estrutura cenográfica é um dos maiores atrativos do festival.