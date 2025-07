Homem é encontrado morto com marcas de tiro e facadas no Vale

A Polícia Civil investiga a morte de um homem encontrado com sinais de violência em Natividade da Serra, no Vale do Paraíba. O corpo foi localizado por volta das 19h, na noite de quarta-feira (16), em uma estrada de terra próxima ao Sítio Pedra Branca, no bairro Vargem Grande.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Delegacia Seccional de Taubaté, a vítima estava caída em uma rua, com uma perfuração por arma de fogo no peito e duas lesões provocadas por arma branca, uma na região da nuca e outra na cabeça.