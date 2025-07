Supermercado inaugura loja em São José com 150 empregos diretos

O Grupo CVS (Comercial Villa Simpatia) inaugura nesta sexta-feira (18) mais uma unidade do Simpatia Supermercados em São José dos Campos. Localizada no bairro Santa Cecília, na zona leste da cidade, o empreendimento contou com investimentos de R$ 10 milhões e gerou 150 empregos diretos, além de movimentar cadeia regional de fornecedores e prestadores de serviço.

A nova loja possui 1.700 m² de área de venda e oferece produtos em seções como açougue, padaria, rotisserie, balcão de frios e hortifrúti, mercearia, entre outras utilidades e itens básicos.