Secretário de Caçapava vai à Justiça contra vice-prefeita

O secretário de Governo de Caçapava vai à Justiça contra a vice-prefeita da cidade. Na quarta-feira (16), Roberto Sá, por meio de advogados, entrou com uma ação na Justiça, por difamação, contra Juliana Freitas (PODE).

Sá ainda foi à delegacia, onde fez uma notícia crime contra Juliana para as devidas apurações dos fatos. Ele ainda participou de uma convocação na Câmara Municipal, feita pela vereadora Dandara Gissoni (PSB). Por 1h20, ele ficou à disposição para contar a versão dele dos acontecimentos e responder a perguntas dos vereadores.