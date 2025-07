Ação antipornografia no Vale apreende materiais de abuso sexual

Uma operação contra pornografia infantil em Taubaté apreendeu celulares e materiais usados em abuso sexual. A ação conjunta contou com unidades da Polícia Civil de Taubaté, Jacareí, Pindamonhangaba e Tremembé. A Operação Lucem foi deflagrada no âmbito de investigações sobre crimes de comercialização de material de abuso sexual infantil.

De acordo com o boletim de ocorrência, a investigação é baseada nos artigos 240 e 241 do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), que tratam de produção, venda e divulgação de conteúdo pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes.