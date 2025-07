Justiça suspende plano de recuperação judicial da Avibras

O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu, por meio de decisão liminar proferida na terça-feira (15), o plano de recuperação judicial alternativo da Avibras Aeroespacial, aprovado recentemente pelos credores. A medida atendeu a um pedido do Banco Fibra, que cobra uma dívida de R$ 4,8 milhões da empresa.

Com a decisão, também fica suspensa a intervenção que havia destituído o antigo proprietário da companhia, João Brasil, e nomeado um interventor provisório para comandar a fábrica em São José dos Campos, no interior paulista.