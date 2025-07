'Cebola' é executado em casa, na frente do enteado

Um jovem de 21 anos, conhecido pelo apelido de “Cebola”, foi morto a tiros dentro da própria residência na noite desta quarta-feira (16). Os autores invadiram o imóvel e atiraram diversas vezes contra a vítima, que não teve chance de reação.

O crime ocorreu no Conjunto Rosane Collor, área da baixada do bairro Clima Bom, em Maceió. Segundo relatos de testemunhas, os atiradores chegaram em um carro branco, desceram armados e entraram na vila onde a vítima morava. A execução aconteceu na frente do enteado do jovem, o que aumentou ainda mais a brutalidade do caso.