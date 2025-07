Menina de 14 anos planejou incêndio que matou irmã de 11 meses

Uma adolescente de 14 anos apreendida por suspeita de atear fogo no apartamento da família e causar a morte da irmã de 11 meses planejou o crime com antecedência e pesquisou na internet como executá-lo. A jovem confessou o ato durante depoimento à polícia.

O caso ocorreu no Guarujá, litoral sul de São Paulo. Segundo o delegado Glaucus Vinícius Silva, responsável pela investigação, a adolescente revelou que nunca sofreu agressões por parte dos pais, mas afirmou que estava sobrecarregada por ter que cuidar dos irmãos mais novos.