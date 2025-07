Menino é picado por escorpião e morre após 33 paradas cardíacas

Um menino de 3 anos morreu após ser picado por um escorpião-amarelo enquanto calçava um tênis. Bernardo Gomes de Oliveira sofreu 33 paradas cardíacas e não resistiu aos efeitos do veneno. O caso aconteceu na segunda-feira (14), enquanto a família se preparava para sair de casa.

O acidente ocorreu em Cambará, no norte do Paraná. Segundo relatos, o garoto pegou um par de tênis que estava secando sobre uma mureta, momento em que foi picado pelo animal escondido dentro do calçado. Ele correu gritando de dor e o escorpião foi encontrado mais tarde, embaixo de um tapete.