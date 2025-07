Roubou lixeiras e levou surra de 'justiceiros'

Um homem suspeito de furtar lixeiras foi agredido por moradores na tarde desta quarta-feira (16), após ser reconhecido como autor do crime. As agressões aconteceram em via pública e foram registradas em vídeo.

O caso ocorreu no bairro Nova Lima, em Campo Grande. De acordo com o portal Nova Lima News, o homem foi encontrado ao lado de uma lixeira semelhante à que havia sido furtada horas antes. Ele usava uma faixa no braço, igual à vista nas imagens de câmeras de segurança que flagraram o furto durante a madrugada.