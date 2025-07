Mandou matar o pai, comemorou 'feito' e, depois, baleou policial

Um homem suspeito de mandar matar o próprio pai e comemorar o crime nas redes sociais morreu em confronto com a polícia durante uma operação realizada na manhã desta quarta-feira (16). Um policial civil foi baleado na mão durante a ação.

O caso ocorreu em Senador Rui Palmeira, no interior de Alagoas. A operação foi conduzida pela Polícia Civil por meio da Delegacia de Homicídios da 2ª Região, com o objetivo de prender Remi Soares de Lima, de 46 anos. Ele era investigado pela morte do fazendeiro Aderaldo Soares de Lima, conhecido como Déber, assassinado no mês passado no município de Carneiros, no Sertão alagoano.