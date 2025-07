'Tia Carmem' reage a Trump e promete tarifaço de 50% na boate

Um conhecido estabelecimento de entretenimento adulto em Porto Alegre passará a cobrar uma taxa adicional de 50% exclusivamente para clientes dos Estados Unidos. A decisão foi anunciada pela proprietária do local como uma resposta às medidas econômicas adotadas pelo governo norte-americano.

A boate Carmen’s Club, situada na rua Olavo Bilac, no bairro Azenha, em Porto Alegre (RS), é comandada por Soraia Maria Saloum Rosso, mais conhecida como Tia Carmen. Ela informou que a cobrança extra é uma retaliação à tarifa adicional de 50% imposta pelo presidente Donald Trump a produtos brasileiros.